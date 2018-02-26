إصابة 6 أشخاص جراء انفجار ليستر

أصيب ستة أشخاص، اثنان منهم بجروح حرجة، أمس الأحد 25 فبراير/شباط، في حادث انفجار أعقبه انهيار منزل في مدينة ليستر وسط أنجلترا، وجاء ذلك وفقا لممثلو المستشفيات في المدينة.

موسكو — سبوتنيك . وقال ممثلو ثلاث مؤسسات طبية فى بيان مشترك على تويتر:

إن مستشفيات مدينة ليستر يمكنهم أن يؤكدوا ان ستة أشخاص ادخلوا إلى المستشفيات من مكان الحادث، اثنان من منهم في حالة حرجة، بينما الأربعة الآخرون إصابتهم طفيفة.

وكان انفجار ضخم قد ضرب محلا تجاريا وشقة بمنطقة "ليستر" بوسط إنجلترا، مساء الأحد، حسبما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأفادت شرطة ليستر، في تغريدة على تويتر، بأن "حادثا كبيرا وقع بطريق هينكلي"، مضيفة أن "كافة فرق الطوارئ تتعامل مع الحادث حاليا"، فيما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن "محلا تجاريا في ليستر دمر تماما في انفجار ضخم".

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن جهاز الإطفاء بالمنطقة أن فرق الإطفاء تم استدعاؤها "للتعامل مع انهيار مبنى"، ولم تتضح حتى الآن أسباب وقوع الحادث.