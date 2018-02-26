هبوط اضطراري لإحدى طائرات الخطوط الجوية الماليزية

نفذت طائرة من طراز"آيرباص 330" تابعة لشركة "آيراسيا الماليزية"، هبوطا اضطراريا، في مدينة ناها بجزيرة أوكيناوا فى اليابان، وجاء ذلك وفقا لوكالة" كيودو" للأنباء.

© Sputnik. Vitaly Ankov هبوط اضطراري لطائرة روسية في أتلانتيك سيتي الأمريكية

طوكيو — سبوتنيك . وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة " أيكس — 523" التابعة لشركة " آيراسيا الماليزية"، التي كانت متوجهة من مطار هانيدا في طوكيو إلى كوالا لمبور، هبطت بشكل اضطراري في جنوب اليابان، بسبب عطل أحد محركاتها، ولم يصب أحد من راكبها البالغ عددهم 379 بأذى، فيما يجري التحقيق بأسباب الحادث.

وكانت شركة الخطوط الجوية الماليزية قد كشفت، في يناير الماضي عن أن ماليزيا ستسمح لشركة مقرها الولايات المتحدة باستئناف عملية البحث عن طائرة مفقودة منذ عام 2014، في محاولة لحل أحد أكثر الرحلات الجوية غموضا في العالم.

وذكرت وكالة رويترز أن الطائرة قد اختفت في رحلتها رقم (إم.إتش 370) أثناء طيرانها من كوالالمبور إلى بكين في مارس / آذار عام 2014 وعلى متنها 239 شخصا. وأوقفت استراليا والصين وماليزيا عملية بحث غير مثمرة في يناير كانون الثاني الماضي.