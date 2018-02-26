كوريا الجنوبية تأمل في إجراء "حوار بناء" بين كوريا الشمالية وأمريكا

عبر ممثل وزارة الوحدة الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن أمل بلاده في محادثات "بناءة" بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

© REUTERS/ Yonhap كوريا الجنوبية تعلن أن بيونغ يانغ مستعدة للتفاوض مع واشنطن

طوكيو-. ونقلت قناة "إن —إتش- كيه" عن ممثل وزارة الوحدة الوطنية للصحفيين، قوله: "نأمل أن تبدأ محادثات بناءة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من خلال فرصة مناسبة".

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجتمع وفد كوريا الشمالية مع مسؤولين من حكومة كوريا الجنوبية قبل أن يغادر غدا الثلاثاء. ويقود الوفد كيم يونج تشول رئيس المخابرات العسكرية السابق والمتهم بأنه كان وراء هجوم على سفينة حربية عام 2010.