طلب إيراني من السعودية بشأن الحج

وجهت إيران طلبًا عاجلاً إلى السعودية بشأن حصتها في الحج هذا العام.

© REUTERS/ FAISAL AL NASSER مسؤول إيراني يزور السعودية من أجل الحج وضحايا سقوط رافعة الحرم المكي

وقال رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي، إن إيران طلبت من السعودية زيادة حصتها في الحج هذا العام بمقدار 5 آلاف ليصل العدد الإجمالي من الحجاج الإيرانيين إلى 90 ألفا، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية

وأكد محمدي أن موسم هذا العام سيكون كموسم العام السابق وأن تسجيل أسماء الراغبين في التوجه إلى السعودية لأداء فريضة حج هذا الموسم سيبدأ في 27 فبراير/شباط الجاري، فيما ستبدأ رحلات الحج في 17 يوليو/تموز المقبل، حيث ستكون المدة التي سيقضيها الحجاج الإيرانيون في السعودية 40 يوماً.

وأضاف: "اقترحنا على الجانب السعودي إضافة 5 آلاف حاج إلى عدد الحجاج الإيرانيين حتى يصل العدد النهائي إلى 90 ألف حاج، موضحاً أن نقل الحجاج سيتم عبر شركة الخطوط الجوية الإيرانية والخطوط السعودية إلى المدينة المنورة وجدة، حيث ستنقل الشركة الإيرانية الحجاج إلى المدينة المنورة وتنقلهم الشركة السعودية إلى جدة بدءا من 17 يوليو/تموز.

وحول المفاوضات بين إيران والسعودية بشأن الحج، قال رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية، إن هذه الجولة من المفاوضات تمت في يناير/كانون الثاني الماضي بدعوة من السعودية وكانت حول قضايا أمن وعزة وكرامة الحجاج.

وعن الخدمات القنصلية للحجاج الإيرانيين في السعودية، قال حميدي، من المقرر أن يقدم 10 من الموظفين القنصليين الخدمات للحجاج الإيرانيين نظراً إلى التنسيق الذي حصل بين الجانبين لتولي السفارة السويسرية مهمة مصالح الجانبين في إيران والسعودية.