الجيش التركي يعلن مقتل 2059 "إرهابيا" منذ بدء عمليات غصن الزيتون شمالي سوريا

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الضحايا، وعدد الضحايا من المدنيين، في عفرين السورية. كما لم يشر إلى عدد الضحايا من الجانب التركي.
وأعلنت تركيا رسميا، يوم 20 كانون الثاني/يناير، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد في شمال سوريا.
وأدانت دمشق بشدة الأعمال التركية في عفرين، مشيرة إلى أنها جزء لا يتجزأ من سوريا، كما دعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام السلامة الإقليمية لسوريا.
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