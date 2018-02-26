الجيش التركي يعلن مقتل 2059 "إرهابيا" منذ بدء عمليات غصن الزيتون شمالي سوريا

أعلنت القوات المسلحة التركية، صباح اليوم الاثنين، مقتل 2059 شخصا منذ بدء العملية العسكرية "غصن الزيتون"، التي تنفذها القوات التركية في شمال غرب سوريا.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI تركيا: قرار وقف الأعمال القتالية في سوريا لن يؤثر على عملية عفرين

سبوتنيك. وذكر بيان مقتضب لهيئة الأركان التركية على "التويتر" : "بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بدء عملية "غصن الزيتون" 2059.

ولم يذكر البيان تفاصيل عن الضحايا، وعدد الضحايا من المدنيين، في عفرين السورية. كما لم يشر إلى عدد الضحايا من الجانب التركي.

وأعلنت تركيا رسميا، يوم 20 كانون الثاني/يناير، بدء عملية "غصن الزيتون" ضد تشكيلات الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب، وهي إحدى مناطق ما يسمى بـمشروع "الإدارة الذاتية" الكردية المعلنة من طرف واحد في شمال سوريا.

وأدانت دمشق بشدة الأعمال التركية في عفرين، مشيرة إلى أنها جزء لا يتجزأ من سوريا، كما دعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام السلامة الإقليمية لسوريا.