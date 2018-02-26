الشرطة البريطانية تعلن مقتل 4 في انفجار مدينة ليستر (فيديو)

قالت شرطة ليستر، اليوم الاثنين، أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عقب انفجار بعقار في المدينة التي تقع في وسط انجلترا مساء أمس فيما لا يزال أربعة آخرون في المستشفى.

© REUTERS/ DARREN STAPLES الشرطة البريطانية: لا دليل على علاقة انفجار ليستر بالإرهاب

كان مسؤولون قد ذكروا أن انفجارا دمر متجرا ومنزلا في ليستر، أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال شين أونيل مفوض الشرطة في ليستر: "نعتقد أنه قد يكون هناك أشخاص لم يعرف مصيرهم بعد وجهود البحث مستمرة لتحديد موقع أي ضحايا آخرين".

وأظهرت صور ولقطات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، ألسنة لهب تتصاعد في سماء الموقع الذي سوي بالأرض.

وجاء في بيان الشرطة أن سبب الانفجار لم يعرف بعد وأن أجهزة الطوارئ تفتش العقار المنهار وتجري تحريات في المنطقة.