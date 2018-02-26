ماكرون لأردوغان: الهدنة الإنسانية تشمل كل الأراضي السورية ومنها عفرين

أبلغ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بأن الهدنة الإنسانية التي دعا إليها مجلس الأمن في جميع مناطق سوريا تشمل مدينة عفرين، والتي تشن فيها أنقرة حملة عسكرية ضد الفصائل الكردية منذ يناير/كانون الثاني الماضي.