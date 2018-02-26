رئيس كوريا الجنوبية يدعو أمريكا لخفض سقف شروط الحوار مع كوريا الشمالية

دعا رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، اليوم الاثنين، خلال لقائه نائب رئيس وزراء مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية ليو يان دونغ، في سيئول، الولايات المتحدة الأمريكية، لخفض سقف شروط الحوار مع كوريا الشمالية.

طوكيو — سبوتنيك. ونقلت وكالة "رينهاب" حديث السكرتير الصحفي للرئيس: "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تخفض سقف شروط الحوار مع كوريا الشمالية، والشمال يجب أن يبرهن على استعداده لنزع السلاح النووي، من المهم أن تجلس كل من كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية وجها لوجه (إلى طاولة المحادثات)".

ونشرت إدارة رئيس كوريا الجنوبية، يوم الأحد الماضي، بيانا يتحدث عن استعداد كوريا الشمالية لبدء الحوار مع الولايات المتحدة الأميركية، كما أعرب وفد كوريا الشمالية خلال لقائه رئيس كوريا الجنوبية عن ضرورة تطوير علاقة الكوريتين وفي وقت واحد مع الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المعروف أنه تم التطرق خلال اللقاء مع الرئيس إلى مسألة نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية.