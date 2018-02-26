الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بليبيا

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الالكتروني، اليوم الاثنين، أنها فرضت عقوبات مرتبطة بليبيا بناء على صلاحيات مخولة لها بموجب أمر تنفيذي صدر في عام 2016 خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

© AP Photo/ Bilal Hussein الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني

وقال مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع للوزارة إنه فرض عقوبات على ستة أفراد و24 شركة وسبع سفن في إجراء يمنع الأمريكيين من التعامل معهم ويجمد أي ممتلكات لهم تحت الولاية القضائية الأمريكية. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ووردت أسماء الأشخاص الستة الذين ادرجوا بقائمة العقوبات الأمريكية الجديدة على الاشتباه بتهريبهم الوقود والمنتجات النفطية من ليبيا إلى أوروبا.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرضها عقوبات على 6 أفراد و7 كيانات بموجب قوانين العقوبات المالية على "حزب الله" اللبناني.