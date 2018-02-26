إيفانكا ترامب تمتنع عن التعليق على حوار أمريكا وكوريا الشمالية

قالت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، اليوم الإثنين 26 فبراير/ شباط، إن زيارتها إلى كوريا الجنوبية كانت رائعة.

وأكدت إيفانكا أنها تأمل في زيارة كوريا الجنوبية مرة أخرى قريبا، حسب "يونهاب".

Thank you to President Moon, First Lady Kim & the people of South Korea for the warm hospitality you showed me, our Presidential Delegation & #TeamUSA during the #WinterOlympics. It was a deeply inspiring celebration of global sportsmanship and teamwork. 고맙습니다 [Thank you]! https://t.co/kZ5MgNqtgw — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 26, 2018

وزارت إيفانكا كوريا الجنوبية كرئيسة للوفد الأمريكي في حفل ختام الأولمبياد الشتوية.

ولم تعلق إيفانكا حول إمكانية إجراء حوار بين أمريكا وكوريا الشمالية، رغم أن زيارتها أثارت تكهنات حول حوار ممكن بين كوريا الشمالية وأمريكا.

The world witnessed the extraordinary stories and successes of hundreds of athletes at this year's #WinterOlympics. The Olympic Closing Ceremony was an amazing tribute to all those that competed at #PyeongChang2018! pic.twitter.com/4LUrl2IKNH — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 26, 2018

ويأتي هذا بعد أن علقت كوريا الشمالية حوارا كان سيجري بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ومسؤولين من كوريا.

وغادر مايك بنس كوريا الجنوبية بعد أن حضر افتتاح الأولمبياد الشتوية دون أن يتم هذا الحوار.

North Korea signals willingness to talk with U.S. as Olympics come to a close https://t.co/CPxIpE8bWn pic.twitter.com/AX4LKHtIaZ — CBS News (@CBSNews) February 26, 2018

فيما نفى مسؤول في السفارة الأمريكية في كوريا الجنوبية "أي تفاعل" مع كوريا الشمالية.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي اليوم الإثنين الولايات المتحدة الأمريكية إلى خفض سقف الحوار مع كوريا الشمالية.

وأضاف أنه على كوريا الشمالية أيضا أن تبدي استعدادها لنزع سلاحها النووي.

Watch: Kim Yo Jong, the sister of supreme leader Kim Jong Un, has become the global face of North Korean diplomacy after being dispatched to the South for the Winter Olympics https://t.co/UfPJhVMboS pic.twitter.com/aAMEMfUJpj — Financial Times (@FinancialTimes) February 23, 2018

كما عبر ممثل وزارة الوحدة الوطنية في كوريا الجنوبية عن أمل بلاده في محادثات "بناءة" بين كوريا الشمالية وأمريكا.

وكانت كوريا الشمالية قد اعتبرت أن فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها في الفترة الأخيرة "عملا حربيا".

Pence slams North Korean leader's 'tyrannical' sister Kim Yo Jong after near meet https://t.co/OgrxmZCE8k pic.twitter.com/7YdmpHlzPh — The Straits Times (@STcom) February 23, 2018

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه إذا لم تنجح العقوبات الأخيرة في ردع كوريا الشمالية فستضطر الولايات المتحدة إلى اللجؤ إلى "المرحلة الثانية"، والتي لم يبين ترامب تفاصيلها، لكنه قال إنها ستكون صعبة على العالم.