بالفيديو... إيفانكا ترامب تحرج مذيعا بعد سؤاله عن اتهامات والدها الجنسية

أحرجت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مذيع شبكة "إن بي سي"، بعدما وجه لها سؤالا حول اتهام والدها بالتحرش جنسيا بعدد من السيدات.

وأكدت إيفانكا ترامب، في الحوار الذي أجري معها، على هامش حضورها دورة الألعاب الشتوية في كوريا الجنوبية، أنه "من غير الملائم للغاية" سؤالها حول ذلك الموضوع، خاصة وأن والدها أكد في السابق أن لا صحة لهذه الادعاءات.

وتابعت: أعرف والدي، وأعتقد أن لي الحق في أن أصدقه حول تكذيبه لهذه الادعاءات.

“Do you believe your father’s [sexual misconduct] accusers?” —@PeterAlexander



“I think it’s a pretty inappropriate question to ask a daughter if she believes the accusers of her father when he’s affirmatively stated there’s no truth to it.” —@IvankaTrump pic.twitter.com/23AVPgcOdE — TODAY (@TODAYshow) February 26, 2018

وأثارت إجابة إيفانكا ترامب السابقة انتقادات واسعة من جانب المراسلين الصحفيين، الذين تجادلوا حول أن مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض مثلها، لابد أن تكون واضحة تماما أمام الرأي العام، بشأن كل القضايا التي تخص الرئيس دونالد ترامب.

وترى المحررة السياسية في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، جينا جونسون، أن البيت الأبيض ضغط على إيفانكا، لكي تكون مسؤولة فيه، خلال زيارتها إلى كوريا الجنوبية، حيث كانت رئيسة للوفد الأمريكي في حفل ختام الأولمبياد الشتوية، والتقت برئيس وزراء البلاد وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وغردت جونسون عبر "تويتر"، أن إيفانكا ترامب سافرت إلى كوريا الجنوبية، باعتبارها مستشارة البيت الأبيض، ولكن ما أن طرح عليها سؤال صعب، حتى تحولت فجأة إلى مجرد ابنة الرئيس الأمريكي.

The White House went out of its way to make clear that Ivanka Trump traveled to South Korea as a senior adviser to the president, not a First Daughter. But as soon as she’s hit with a difficult question, suddenly she’s a daughter. https://t.co/yxn44dbDDK — Jenna Johnson (@wpjenna) February 26, 2018

​ولم تعلق إيفانكا حول إمكانية إجراء حوار بين أمريكا وكوريا الشمالية، رغم أن زيارتها أثارت تكهنات حول حوار ممكن بين كوريا الشمالية وأمريكا.