"طالبان" تؤكد لأمريكا رغبتها الجادة في إنهاء الحرب

حثت حركة "طالبان" الولايات المتحدة على بدء محادثات لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ نحو 17 عاما.

وأعلنت الحركة في بيان يأتي قبل يومين من بدء اجتماع لزعماء إقليميين في كابول لبحث سبل إنهاء الحرب، أنها تريد التوصل إلى حل سلمي.

وأضافت الحركة "المكتب السياسي لإمارة أفغانستان الإسلامية يدعو المسؤولين الأمريكيين إلى إجراء محادثات مباشرة معه بشأن التوصل لحل سلمي للمأزق الأفغاني".

وأكمل "المحادثات ستساعد في التوصل لحل إذا قبلت الولايات المتحدة المطالب المشروعة للشعب الأفغاني وعرض مخاوفها وطلباتها للنقاش مع الإمارة الإسلامية من خلال قناة سلمية"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأشار البيان إلى تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام لأليس ويلز، النائبة الأولى لمساعد وزير الخارجية الأمريكية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا بالخارجية الأمريكية، قالت فيها إن "الباب مفتوح" أمام إجراء محادثات مع "طالبان".

وقبل أقل من أسبوعين أصدرت "طالبان" بيانا قالت فيه إنها تفضل "حل المشكلة الأفغانية من خلال الحوار السلمي".

وشهد العام الماضي تعزيز الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية لأفغانستان بهدف الخروج من مواجهة مع المتمردين وإجبارهم على القدوم لطاولة المفاوضات.