أمريكا تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال الشهر المقبل

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أنه سيتم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا خلال 30 يوما.

واشنطن، — سبوتنيك. وقال الوزير، وفقا لما كتبه مراسل وكالة "بلومبرغ" على "تويتر": "يمكنكم توقع، أن العقوبات الجديدة ستكون خلال الـ 30 يوما القادمة. إننا ننفذ كل العقوبات الحالية ونفرض عقوبات جديدة".

© Sputnik. Nataliya Seliverstova الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد على أي عقوبات أمريكية جديدة

وتفرض الولايات المتحدة حاليا عددا من العقوبات ضد روسيا على خلفية الوضع في شبه جزيرة القرم وفي دونباس، وكذلك بسبب "التدخل" في الانتخابات.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، في وقت سابق، أن الخارجية الأمريكية قد تنظر في إمكانية فرض عقوبات ضد 13 مواطنا روسيا المدرجين في ما يسمى "قائمة مولر"، بتهمة التدخل في انتخابات عام 2016.

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.

وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية، تقارير بشكل منتظم تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء حملة ترامب مع المسؤولين ورجال الأعمال الروس.

هذا ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.