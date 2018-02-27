طهران تعلق على "نووي السعودية"

واعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن الخطط السعودية لتطوير الطاقة النووية في البلاد "نوعا من الدعاية"، وشكك في قدرات المملكة في هذا المجال، وقال، خلال مؤتمر صحفي له أمس الاثنين، إن "هذه مزحة، لأن السعودية لا تمتلك الظروف المطلوبة، لا من الناحية التقنية ولا على صعيد الخبرة في هذا المجال"، وذلك وفقاً لوكالة "تسنيم" الإيرانية

وقال: "عليهم أن يدركوا بأنهم لن يستطيعوا شراء كل شيء بالدولارات، وهذا يبدو نوعا من الدعاية والحرب النفسية".

وحول الانتقادات الموجهة لإدارة موسم الحج من قبل السعودية، قال قاسمي، إن هذا الأمر ليس بجديد وتم توجيه انتقادات كثيرة منذ زمن لأسلوب إدارة السعودية لموسم الحج، إذ طرحت هذه القضية بقوة في العالم الإسلامي عقب أحداث "منى"، وينبغي التفكير ملياً بهذا الشأن في العالم الإسلامي ليتم تقديم وتنفيذ طرق أفضل وذلك من أجل تحسين إدارة الحج.