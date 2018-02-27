رسالة تحذير أمريكية شديدة اللهجة لتركيا بشأن منظومة "إس-400" الروسية

أفاد موقع "خبر تورك" التركي، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت تحذيرا شديد اللهجة لتركيا بشأن نيتها شراء منظومة "إس-400" الروسية وحذرتها أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فرض عقوبات على أنقرة.

© Sputnik. Sergey Malgavko تركيا ترفض لغة التهديد الأمريكي لاقتنائها منظومات "إس-400" الروسية

وصرح مسؤول أمريكيبهذا الشأن، قائلا: "لا شك أن الولايات المتحدة قلقة من الخطوة التركية بشراء منظومة "إس-400" الروسية التي ستؤثر بشكل سلبي على عمليات التنسيق بين قوى حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأضاف: "في ضوء القانون الأخير الذي اتخذه الكونغرس الأمريكي يمكن للولايات المتحدة أن تفرض عقوبات اقتصادية على تركيا. نحن نحاول مساعدة تركيا لتجد بديلا أفضل لتبيلة احتياجاتها الدفاعية".

يذكر أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعرب عن رفض بلاده لما وصفه بـ "لغة التهديد" بسبب اقتنائها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، مشيرا إلى أن القرار في هذا الشأن اتخذ قبل فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا.

وكان المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية لتصدير المنظومات الدفاعية، سيرغي تشيميزوف، قد أكد في وقت سابق من اليوم، في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، بأن تركيا اشترت أربع منظومات "إس-400" من روسيا مقابل 2.5 مليار دولار، و55 بالمئة من قيمة العقد هو ائتمان روسي.

يشار إلى أن منظومات الدفاع الجوي إس-400 "تريومف" أو (نشوة الانتصار) هي أنظمة صاروخية مضادة للطائرات ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد، ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية، صواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت ووسائل أخرى معدة لهجوم جوي في ظروف الدفاع الكيميائي الإلكتروني وغيره.