تركيا لا تتفاوض مع جمهورية التشيك بشأن مبادلة الزعيم السابق للأكراد السوريين

صرح وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة لا تنظر في خيارات تبادل الزعيم السابق للأكراد السوريين صالح مسلم، والذي اعتقل في براغ.

أنقرة —. ونقلت قناة "أن تي في"، عن غول قوله: "فيما يتعلق بصالح مسلم لا يوجد حديث عن التبادل".

واعتقل زعيم حزب "الاتحاد الديمقراطي" السابق صالح مسلم، من قبل الإنتربول، يوم الأحد الماضي، بناء على طلب من أنقرة، حيث يشتبه في تركيا، بتعاونه مع الإرهابيين. وتسعى أنقرة لكي يتم تسليمه إليها.

واستبعد وزير الخارجية التشيكي مارتن ستروبنيتسكي "مساومة" محتملة مع تركيا تتمثل في مبادلة مسلم، مقابل مواطنين تشيكيين هما ماركت فشليهوف وميروسلاف فاركاس، احتجزا قبل عام ونصف على الحدود التركية مع سوريا، وحكمت عليهما محكمة تركية بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التعاون مع الأكراد السوريين.

وكانت وزارة الداخلية التركية، أدرجت في وقت سابق من هذا الشهر، مسلم على قائمة المجرمين الخطرين، وأصدرت مذكرة اعتقال بحقه كمتهم بمحاولة انتهاك أراضي تركيا ووحدتها، وكذلك بعدد من الجرائم الخطيرة الأخرى. وللمساعدة في إلقاء القبض على مسلم، أعلنت الوزارة عن جائزة نقدية تقدر بحوالي 1 مليون دولار.

وتدرج تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني على قوائم التنظيمات الإرهابية.