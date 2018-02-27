عراقجي: فشل إدانة إيران في مجلس الأمن دليل على عزلة أمريكا دوليا

اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، أن فشل الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام كامل باستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين إيران في ملفات عدة هو دليل على عزلتها، مشدداً على أن طهران ستمضي بسياساتها في المنطقة بالشكل الذي يخدم مصالحها.

© AP Photo/ Mary Altaffer الأمم المتحدة: إيران ما تزال ملتزمة بالاتفاق النووي

طهران- سبوتنيك . وقال عراقجي، في تصريح للصحفيين اليوم، ردا على فشل مجلس الأمن باستصدار قرار يدين إيران بعد فيتو روسي، ووفقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "محاولاتهم لجر إيران إلى مجلس الأمن سواء كان حول الموضوع الصاروخي أو اليمن أو أعمال الشغب داخل إيران باءت جميعها بالفشل، وهذا يؤكد مرة أخرى عزلة أمريكا على الصعيد الدولي وقوة ايران".

واعتبر أن الاتهامات المغرضة ضد إيران باتت واضحة ومكشوفة من خلال تنظيم تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن، فإن لجنة الحظر التابعة لمجلس الأمن أصدرت أحكامها قبل أن تدرس أو تستمع لإيران وكان حجم التأثيرات الخارجية على التقرير واضحة".

وتابع عراقجي، قائلاً: "إيران ستستمر في سياساتها بالمنطقة بالشكل الذي يخدم مصالحها".

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض الفيتو، أمس الاثنين، في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بريطاني مدعوم من الولايات المتحدة حول اليمن، كان يشير إلى قيام إيران بتوريد أسلحة لجماعة "أنصار الله".