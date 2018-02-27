مجلة أمريكية تكشف عن أكبر مشكلة يعاني منها الجيش الأمريكي

كشفت مجلة " National Interest" الأمريكية عن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الجيش الأمريكي هذه الأيام، حيث اعتبرت أن اعتماد الجيش الأمريكي على الوحدات الخاصة يؤثر على أداء القطاعات العسكرية الأمريكية الأخرى.

© Sputnik. Стрингер أول متحول جنسيا يوقع عقدا للخدمة في الجيش الأمريكي

وأشارت المجلة إلى أن بعض القادة العسكريين في الجيش الأمريكي اعتبروا أن تفضيل الوحدات الخاصة الأمريكية على باقي الوحدات العسكرية يؤثر على أداء الوحدات العسكرية عموما، حيث أن الضغط المستمر على تكليف الوحدات الخاصة بالمهمات يؤثر على أدائهم بسبب التعب وكثرة الأوامر والمهمات، ومن بين أبرز الوحدات هي وحدة "رينجرز" و "المارينز".

ووفقا للمجلة، فإن الوحدات العسكرية الخاصة تقوم بمهمات متعددة ومن ضمنها مهمات ليست من اختصاصها، هذا الأمر يؤدي الى إضعاف قدرات الوحدات الخاصة أما مهمتم الأساسية.

ودعا الخبراء الأمريكيون وزارة الدفاع الأمريكية إلى مراجعة سياستها تجاه استخدام وحدات النخبة من القوات المسلحة الأمريكية واختيار الوحدة اللازمة على أساس مستوى الاستعداد العسكري.