موجة الصقيع الأقسى منذ عام 1945 تجتاح فرنسا

تجتاح فرنسا منذ نحو أسبوعين موجة من الصقيع هي بحسب خبراء البيئة والمناخ الأطول والأقسى منذ عام 1945.

© REUTERS/ Gonzalo Fuentes بالفيديو... الثلوج تجتاح باريس وتغلق برج إيفل

باريس- سبوتنيك . ونتجت موجة الصقيع عن رياحٍ قادمة من سيبيريا مما أدى لوصول درجات الحرارة لمستويات قياسية حيث من المتوقع أن تصل الحرارة ليل اليوم الثلاثاء في باريس إلى 11 درجة تحت الصفر، فيما تجاوزت في بعض القرى والبلدات بشمال شرقي فرنسا 25 درجة تحت الصفر.

ولا شك أن أكثر من يعاني من الصقيع هم المشردون الذين غالباً ما يفترشون الشوارع حيث تأوي باريس وحدها أكثر من 3000 مشرّد.

وعلى الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتقديم المساعدات الطبية والغذائية للمشردين بالإضافة لفتح أكثر من 3100 مكان إضافي في مراكز الإيواء، إلا أن هذا لم يحل دون وفاة مشردين أحدهما في العاصمة باريس.

وتتوقع كالة الأرصاد الجوية الفرنسية، انحسار موجة الصقيع الاستثنائية اعتبارا من الجمعة المقبلة.