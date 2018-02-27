لجنة تطبيع العلاقات التركية الأمريكية ستعقد اجتماعها الأول حول سوريا

قال مسؤول تركي، إن اللجنة الفنية المعنية بإيجاد حلول للمشاكل في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ستعقد اجتماعها الأول حول سوريا في واشنطن في الثامن والتاسع من آذار/ مارس المقبل.

أنطاكيا — سبوتنيك . نقلت وكالة "الأناضول" الرسمية عن المسؤول التركي قوله "جرى تشكيل ثلاث لجان حول سوريا والعراق وشبكة رجل الدين فتح الله غولن خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى أنقرة في 15 و16 شباط/ فبراير الجاري، وذلك بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين".

وأضاف المسؤول إن "اللجنة المعنية بسوريا وبحث مشاكل مكافحة الإرهاب بشكل خاص ستعقد أول اجتماع لها في واشنطن في الثامن والتاسع من آذار/ مارس المقبل".

وأكد المسؤول التركي أن "طلب أنقرة إخلاء مدينة منبج السورية سيكون على رأس المواضيع التي سيتم بحثها خلال الاجتماع".

ومن المنتظر أن يترأس نائب مستشار وزارة الخارجية التركية سادات أونال، اللجنة المعنية بسوريا.‎

هذا وقد أشارت وسائل الإعلام إلى أن اللجنة المعنية بحل المشاكل المتعلقة بشبكة رجل الدين فتح الله غولن ستبحث موضوع توريد تركيا منظومة صواريخ "إس — 400" التي ستشتريها تركيا من روسيا فيما لم يحدد الأطراف موعد اجتماعات اللجنتين الأخريين.‎