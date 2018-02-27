لجنة تطبيع العلاقات التركية الأمريكية ستعقد اجتماعها الأول حول سوريا

وأضاف المسؤول إن "اللجنة المعنية بسوريا وبحث مشاكل مكافحة الإرهاب بشكل خاص ستعقد أول اجتماع لها في واشنطن في الثامن والتاسع من آذار/ مارس المقبل".
وأكد المسؤول التركي أن "طلب أنقرة إخلاء مدينة منبج السورية سيكون على رأس المواضيع التي سيتم بحثها خلال الاجتماع".
ومن المنتظر أن يترأس نائب مستشار وزارة الخارجية التركية سادات أونال، اللجنة المعنية بسوريا.
هذا وقد أشارت وسائل الإعلام إلى أن اللجنة المعنية بحل المشاكل المتعلقة بشبكة رجل الدين فتح الله غولن ستبحث موضوع توريد تركيا منظومة صواريخ "إس — 400" التي ستشتريها تركيا من روسيا فيما لم يحدد الأطراف موعد اجتماعات اللجنتين الأخريين.
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