البيت الأبيض يعد بمواصلة سياسته "الصارمة" تجاه موسكو

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، يوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية ستواصل سياستها "الصارمة" تجاه روسيا، وستتخذ خطوات مختلفة للحماية من التدخل المحتمل بالانتخابات الأمريكية في المستقبل.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت ساندرز بمؤتمر صحفي: "سنستمر في اتخاذ خط صارم ضد روسيا كما فعلنا في السنة الأولى (لعمل إدارة ترامب)".

وأضافت، أن "الإدارة الأمريكية تدرس عددا من الإجراءات المختلفة لمنع تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية المقبلة، مشيرة إلى أن الرئيس ترامب أكثر صرامة تجاه روسيا من سلفه (أوباما)".

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر. وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية، تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء حملة ترامب مع المسؤولين ورجال الأعمال الروس.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.