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11:19 12 مارس/ آذار 2018
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    حسن روحاني

    روحاني: على أمريكا وبريطانيا وقف بيع الأسلحة للرياض لأنها تقتل اليمنيين

    © REUTERS/ DANISH SIDDIQUI
    العالم
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    دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني أمريكا وبريطانيا إلى وقف بيع الأسلحة للسعودية، مؤكدًا أنها تستعملها في قتل اليمنيين.

    المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي
    © Sputnik.
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    وقال روحاني في كلمة له، الیوم الأربعاء 28 فبراير/شباط: "على أمريكا وبريطانيا وقف بيع الأسلحة للرياض لأنها تستعملها في قتل اليمنيين"، داعياً إلى "ضرورة الضغط على الأسرة الحاكمة في السعودية للسماح بإيصال المساعدات لليمن"، وذلك وفقا لوكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

    وأعرب عن تقديره للموقف الروسي بسبب استخدام روسيا، الاثنين، حق النقض "الفيتو" على مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن اليمن، والذي كان يستهدف إيران.

    وقال: "نقدر المواقف الصحيحة لروسيا وبعض الدول في مجلس الأمن ونقبح الموقف البريطاني والأمريكي". وتابع: "إذا كانوا يفكرون بأهل اليمن فعليهم أن لا يبيعوا النابالم للسعودية".

    وأضاف الرئیس الإيراني: "لسنا بحاجة إلي الآخرین لحمایة أمن المنطقة، لكننا مستعدون للتعاون مع دول الجوار والأصدقاء بدون تدخل القوي الأجنبیة لتعزیز الأمن في المنطقة". وقال إن "ناقلات النفط الإیرانیة ودول المنطقة تعبر بسلام وبمرافقة القوات البحریة الإیرانیة في الخلیج الفارسي وبحر عمان ومضیق باب المندب وذلك في ظل تضحیات القوات البحریة للحرس الثوري وللجیش الإیراني".

    وأعلن الرئیس الإیراني مخاطبا دول الخلیج: "إیران كانت ومازالت وستبقي جارة جیدة لكم وأقول لكل العالم، إن إیران ستصنع كل ما تحتاجه للدفاع عن ترابها ولن تأخذ الرخصة من أحد".

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