انكشاف سبب التهديد الأمريكي بمعاقبة تركيا

وذكرت صحيفة "خبر تورك" نقلا عن مصدر في واشنطن، أن الولايات المتحدة توعدت بمعاقبة تركيا إذا لم تتراجع عن نيتها شراء منظومات "إس-400".

وشرح الخبير العسكري سيرغي سوداكوف لراديو "سبوتنيك" لماذا تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى منع تركيا من استيراد منظومات الدفاع الجوي من روسيا.

ومن بين الأسباب التي تدفع الولايات المتحدة الأمريكية للضغط على تركيا لجهة الإحجام عن استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا، وفق رؤية الخبير، رغبتها في السيطرة على سوق الأسلحة لكي تبقى الولايات المتحدة الأمريكية أكبر بائع في هذا السوق، وتظل تدير صادرات الأسلحة إلى مستوردي الأسلحة، وعلى الأخص أعضاء حلف شمال الأطلسي.

وتتنافى رغبة تركيا في استيراد الأسلحة من الدول الأخرى مع رغبة الولايات المتحدة الأمريكية هذه.

والأكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو أن تركيا بصدد استيراد سلاح روسي قادر على إغلاق أجوائها أمام الطائرات الحربية الأمريكية التي لا تجد عائقا لدخول أجواء الدول التي تستعين بمنظومات الدفاع الجوي الأمريكية.

وعن الأسباب التي دفعت تركيا للبحث عن البديل للأسلحة الأمريكية يقول الخبير إن اختباء "فتح الله غولن" الذي حاول أنصاره الاستيلاء على السلطة في تركيا عام 2016، في الولايات المتحدة الأمريكية أحد الأسباب التي تدفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لانتهاج السياسة التي لا تُرضي الولايات المتحدة الأمريكية.