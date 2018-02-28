لافروف: تقسيم الإرهابيين إلى "أخيار" و"أشرار" أمر غير مقبول

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جميع الدول إلى عدم تقسيم الإرهابيين إلى "أخيار" و"أشرار"، مشيرا إلى أن العديد من أعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ليسوا مستعدين لإدانة الإرهاب الدولي بشكل قاطع.

© Sputnik. Kirill Kalinnikov لافروف: المسلحون يعرقلون خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

وقال الوزير خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان: "ما يلفت الانتباه هو عدم استعداد بعض أعضاء المجلس لإدانة الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله ومظاهره تحت ذريعة حرية التعبير. نعتبر أن تقسيم الإرهابيين إلى "أخيار" و"أشرار" أمر غير مقبول".

وأكد لافروف أن روسيا تواصل مكافحة هذه المعايير المزدوجة، بما في ذلك من خلال مساعدة الجيش السوري في القضاء نهائيا على الخطر الإرهابي".