أول تعليق إيراني على التغييرات العسكرية في السعودية

وقال دهقان: "إن الملك سلمان يبذل محاولات لتوحيد الحكم، من أجل توفير الأرض لنجله الأمير محمد، وهذه التغييرات في السعودية تأتي من أجل إبعاد القادة، سواء كانوا سياسيين أم عسكريين ممن يعتقد أنهم لا يوالون الأمير محمد بن سلمان".
وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن هذه التغييرات لا تعني التغيير في السياسة العسكرية السعودية، قائلاً إن "السعودية لا تمتلك قادة عسكريين يتولون اتخاذ القرارات، وإنما يتبعون أوامر من القيادة العليا المسيطرة على البلاد، وهم الأمراء".
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر، الاثنين الماضي 26 فبراير/ شباط، عدداً من الأوامر الملكية تضمنت ترقية عدد من القادة العسكريين إلى رتب أعلى.
وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن التغييرات العسكرية التي أعلنها الملك سلمان، هي جهود لتوظيف الأشخاص أصحاب "الطاقة العالية" الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة". وأضاف: "نريد العمل مع الطموحين"، قائلاً: "التغييرات العسكرية الأخيرة جاءت لتحسين الإنفاق العسكري، مؤكداً أنها كانت مقررة منذ سنوات.
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