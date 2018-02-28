أول تعليق إيراني على التغييرات العسكرية في السعودية

علقت إيران على التغييرات العسكرية الواسعة في السعودية، التي أصدرها الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الاثنين الماضي.

© AP Photo/ Etienne Oliveau صور أول لقاء لولي عهد السعودية مع القادة العسكريين الجدد

واعتبر مستشار المرشد الإيراني للصناعات الدفاعية العميد حسين دهقان، في تصريح لوكالة أنباء الطلبة "إيسنا" الإيرانية ، أمس الثلاثاء، أن "هذه التغييرات ضرورية، لتمهيد الطريق أمام الأمير محمد بن سلمان لتولي الحكم في المملكة".

وقال دهقان: "إن الملك سلمان يبذل محاولات لتوحيد الحكم، من أجل توفير الأرض لنجله الأمير محمد، وهذه التغييرات في السعودية تأتي من أجل إبعاد القادة، سواء كانوا سياسيين أم عسكريين ممن يعتقد أنهم لا يوالون الأمير محمد بن سلمان".

وأشار القائد العسكري الإيراني إلى أن هذه التغييرات لا تعني التغيير في السياسة العسكرية السعودية، قائلاً إن "السعودية لا تمتلك قادة عسكريين يتولون اتخاذ القرارات، وإنما يتبعون أوامر من القيادة العليا المسيطرة على البلاد، وهم الأمراء".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر، الاثنين الماضي 26 فبراير/ شباط، عدداً من الأوامر الملكية تضمنت ترقية عدد من القادة العسكريين إلى رتب أعلى.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن التغييرات العسكرية التي أعلنها الملك سلمان، هي جهود لتوظيف الأشخاص أصحاب "الطاقة العالية" الذين يستطيعون تحقيق أهداف العصرنة". وأضاف: "نريد العمل مع الطموحين"، قائلاً: "التغييرات العسكرية الأخيرة جاءت لتحسين الإنفاق العسكري، مؤكداً أنها كانت مقررة منذ سنوات.