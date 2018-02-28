قائد عسكري أمريكي يشرح لماذا تفقد واشنطن نفوذها في الشرق الأوسط

وتفقد واشنطن نفوذها في منطقة الشرق الأوسط لأسباب يدريها قادة الولايات المتحدة الأمريكية العسكريون.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev انكشاف سبب التهديد الأمريكي بمعاقبة تركيا

وأعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي: "إن ازدياد عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية في المنطقة يهدد إمكانية الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة في المجال الجوي".

ويمثل وجود الأسلحة الروسية في سوريا أحد العوامل في فقدان الولايات المتحدة سيطرتها في الشرق الأوسط.

وتتسبب روسيا بذلك في تقلص الإمكانيات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أشار الجنرال الأمريكي.

وتقف الصين وإيران أيضا وراء تضاؤل إمكانية الولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.