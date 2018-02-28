زلزال غينيا المدمر يسوي قرى كاملة بالأرض (فيديو وصور)

وقع زلزال في إقليم ساذرن هايلاندز على بعد 560 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة بورت مورزبي، وتسبب في انهيارات أرضية وألحق أضرارا بالبنية التحتية للتعدين والغاز والطاقة وقطع الاتصالات.
وأدت عشرات الهزات الارتدادية، إلى إعاقة جهود الإنقاذ، وأخافت القرويين خلال اليومين الماضيين، بينها هزة قوتها ست درجات وقعت اليوم الأربعاء، وسجلتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وقالت السلطات إن أكثر الوفيات المؤكدة وقعت في ميندي عاصمة الإقليم أو حولها، حيث أظهرت لقطات بثها التلفزيون مباني منهارة وانهيارات أرضية، وفي بلدة تيري.
وصرح ضابط شرطة في ميندي أن الانهيارات الأرضية دفنت منازل، وسدت نهرا يخشى السكان أن يفيض ويغرق المدينة.
Helicopter footage shows the extent of the damage after a 7.5-magnitude earthquake struck Papua New Guinea, triggering landslides and damaging buildings. It could take days to confirm the death toll, the PNG disaster management office said. https://t.co/aQ7im4QZJN pic.twitter.com/e12QzdV9Ta— ABC News (@ABC) February 27, 2018
وتنتشر الزلازل في بابوا غينيا الجديدة، التي تقع على (حلقة النار) في المحيط الهادي وهي بؤرة للنشاط الزلزالي بسبب الاحتكاك بين الصفائح التكتونية.
At least 20 people have died in the Pacific nation of Papua New Guinea after a 7.5 earthquake shook the country on Monday, cutting off roads and destroying buildings https://t.co/6OPflq5glW pic.twitter.com/1MEqbhXCu8— CNN (@CNN) February 28, 2018
ويذكر أن أمواج مد عاتية كانت بسبب زلزال بلغت قوته سبع درجات في عام 1998، دمرت جزءا من الساحل الشمالي في بابوا غينيا الجديدة وأسفرت عن مقتل نحو 2200 شخص.
More than 30 believed to be dead after Papua New Guinea 7.6 magnitude earthquake #earthquake #PNGearthquake #PapuaNewGuinea #ABCNews #expressuk #pacificnews #AlJazeera #7.6earthquake pic.twitter.com/PUvX2Wu4ZC— Caleb Otto (@CalebOtto4) February 27, 2018
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