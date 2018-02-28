زلزال غينيا المدمر يسوي قرى كاملة بالأرض (فيديو وصور)

تسبب زلزال مدمر وقع في بابوا غينيا الجديدة، في مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، وهدم قرى بأكملها، حيث سويت بالأرض وتعرضت مصادر للمياه للدمار.

© AFP 2018/ Anthony Wallace زلزال قوي يضرب شرقي إندونيسيا

وتستمر جهود الإنقاذ في محاولة لبلوغ أكثر المناطق تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة في المرتفعات النائية، بحسب وكالة "رويترز".

وقع زلزال في إقليم ساذرن هايلاندز على بعد 560 كيلومترا إلى الشمال الغربي من العاصمة بورت مورزبي، وتسبب في انهيارات أرضية وألحق أضرارا بالبنية التحتية للتعدين والغاز والطاقة وقطع الاتصالات.

وأدت عشرات الهزات الارتدادية، إلى إعاقة جهود الإنقاذ، وأخافت القرويين خلال اليومين الماضيين، بينها هزة قوتها ست درجات وقعت اليوم الأربعاء، وسجلتها هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت السلطات إن أكثر الوفيات المؤكدة وقعت في ميندي عاصمة الإقليم أو حولها، حيث أظهرت لقطات بثها التلفزيون مباني منهارة وانهيارات أرضية، وفي بلدة تيري.

وصرح ضابط شرطة في ميندي أن الانهيارات الأرضية دفنت منازل، وسدت نهرا يخشى السكان أن يفيض ويغرق المدينة.

Helicopter footage shows the extent of the damage after a 7.5-magnitude earthquake struck Papua New Guinea, triggering landslides and damaging buildings. It could take days to confirm the death toll, the PNG disaster management office said. https://t.co/aQ7im4QZJN pic.twitter.com/e12QzdV9Ta — ABC News (@ABC) February 27, 2018

​وتنتشر الزلازل في بابوا غينيا الجديدة، التي تقع على (حلقة النار) في المحيط الهادي وهي بؤرة للنشاط الزلزالي بسبب الاحتكاك بين الصفائح التكتونية.

At least 20 people have died in the Pacific nation of Papua New Guinea after a 7.5 earthquake shook the country on Monday, cutting off roads and destroying buildings https://t.co/6OPflq5glW pic.twitter.com/1MEqbhXCu8 — CNN (@CNN) February 28, 2018

​ويذكر أن أمواج مد عاتية كانت بسبب زلزال بلغت قوته سبع درجات في عام 1998، دمرت جزءا من الساحل الشمالي في بابوا غينيا الجديدة وأسفرت عن مقتل نحو 2200 شخص.