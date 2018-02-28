تعرض طاقم طائرة حربية أمريكية لحادث خطير على ارتفاع 7 آلاف متر

فاضطر الطيارون للعودة إلى واشنطن. واستعانوا في طريق العودة بالساعات الذكية التي يمتلكونها، حيث أظهرت لهم الارتفاع واتجاه الرحلة، كما تلقوا مساعدة من قبل مركز التحكم في واشنطن، وعند هبوطهم اتضح أنهم أصيبوا بإصابات بليغة في منطقة اليد، وفق صحيفة "Defense News".
ويشار إلى أن الطائرة "EA-18G" هي طائرة حرب إلكترونية للبحرية الأمريكية. تمتلك أسلحة تقليدية بسيطة، صاروخان جو-جو أو صواريخ مضادة للإشعاعات، بينما لا تملك رشاشات مدمجة كما التي تملكها طائرات " F/A-18"، ولكن يمكنها حمل 3 حاويات من نظام التشويش " ALQ-99".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)