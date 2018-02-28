قائد إسرائيلي يهدد بتصفية الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني في حال اندلاع حرب

هدد قائد القوات البرية في الجيش الإسرائيلي، بتصفية الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية.

القدس — سبوتنيك . وقال الميجر جنرال كوبي باراك، وفق ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية الرسمية مساء اليوم الأربعاء، إنه "في حال اندلعت حرب على الجبهة الشمالية، فإن أحد أهدافها سيكون تصفية الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله".

وأضاف باراك، خلال جولة نظمها الجيش الإسرائيلي لمراسلي الشؤون العسكرية في الصحف الإسرائيلية، أن "خطر اندلاع حرب ازداد هذا العام، رغم أن كافة الأطراف غير معنية بذلك، كما كان الوضع عشية اندلاع حرب لبنان الثانية عام 2006". على حد قوله.

وكانت قيادات بالجيش الإسرائيلي اعترفت بتطور قدرات "حزب الله" اللبناني في الفترة الأخيرة، وقدرته على ضرب منصات الغاز في المياه الاقتصادية الإسرائيلية في عرض المتوسط.

ونقلت مجلة "Between the poles" عن قائدين بالبحرية الإسرائيلية قولهما بأن "حزب الله" تمكن من صناعة سفينة حربية متطورة، وامتلاك صواريخ مؤمنة من الغرق.

وبحسب المجلة، قال إيلي شربيت، قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، إن "حزب الله" صنع سفينة هي الأفضل في العالم وتحمل صواريخ كثيرة ومٌؤمّنة من الغرق".

وأكد على أن "حزب الله" "عمل على إنشاء منظومة من الصواريخ الهجومية الهامة".