الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر روسيا أكبر تهديد لها

أعلن قائد القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جون هايتن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتبر روسيا أكبر تهديد لها، أما كوريا الشمالية، فهي التهديد الذي لا يمكن التنبؤ به.

© Photo/ وزارة الدفاع الروسية الأركان الأمريكية: روسيا تمثل التهديد الأعظم لأمريكا

موسكو — سبوتنيك . وقال هايتن، خلال مؤتمر في ولاية فيرجينيا: "أعتقد أن روسيا هي أكبر تهديد لأنها هي الخطر الوحيد الذي يهدد وجود بلادنا في الوقت الراهن، وأعتقد أيضا أن كوريا الشمالية هي التهديد الأكثر غموضا وهو الأخطر على المدى القصير".

ووفقا له، الولايات المتحدة تطور نُهج مختلفة لمختلف الخصوم، بما في ذلك الصين.

وأوضح متابعا: "ضد كوريا الشمالية، نستخدم الدفاعات، أما روسيا والصين فنستخدم ضدهما عناصر الدفاع الفضائي والدفاع السيبراني وغيرها من عناصر الدفاع، علينا أن ننظر إلى كل خصم بشكل مختلف وعلى حدة".

وتأتي تصريحات الجنرال الأمريكي هذه على خلفية توتر الأوضاع الجيوسياسية والعسكرية في العالم والحروب بالوكالة وتعميق الاختلافات بين مراكز القوى الرئيسية في العالم.