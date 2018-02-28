كلينتون لترامب: "الروس قادمون"

دعت الوزيرة السابقة للخارجية الأمريكية، والمرشحة الرئاسية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعدم تجاهل حقيقة أن "الروس قادمون" ويجب حماية الولايات المتحدة الأمريكية.

غردت كلينتون في حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة "أقول هذا كوزيرة سابقة للخارجية الأمريكية وكمواطنة أمريكية: الروس قادمون، مجتمعنا الاستخباراتي يحث ترامب على التصرف، هل سيواصل تجاهله والاستسلام، أو سيبدأ الدفاع عن بلادنا؟".

I say this as a former Secretary of State and as an American: the Russians are still coming. Our intelligence professionals are imploring Trump to act. Will he continue to ignore & surrender, or protect our country?https://t.co/Z6uaSCgdF6 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 28, 2018

وفي كانون الأول/ يناير الماضي، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يخفي معلومات حول علاقاته المالية مع روسيا.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الأمريكي باراك أوباما المنتهية ولايته، جوش إرنست "العديد من القضايا التي أثيرت تتعلق بالعلاقات المالية المحتملة للرئيس المنتخب وأسرته والأعمال في روسيا. وهناك الكثير من الأدلة التي تبين أنهم (ترامب وأسرته) يستطيعون جمعها لدحض هذه الادعاءات والاتهامات بأنه لا أساس لها. لكنهم رفضوا القيام بذلك. وهذه السرية تزرع الشكوك فقط في الرأي العام".

وأضاف إرنست أن " جميع المعلومات المتاحة، لا تؤكد حجتهم، بأن التصريحات لا أساس لها. لأنني أعرف أن أحد أفراد أسرة ترامب على الأقل نقل عنه في الماضي القريب، عندما قال أن لدى أسرته و"ترامب أرغانيزاتسيون" علاقات مالية واسعة النطاق مع روسيا".

هذا وفي وقت سابق، أعلنت القناة التلفزيونية "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم يكشف عن اسمهم أن وكالات الاستخبارات الأمريكية أخبرت رئيس البلاد المنتهية ولايته باراك أوباما والرئيس المنتخب دونالد ترامب عن وجود شكوك لديها حول بعض "العملاء الروس" الذين يملكون معلومات عن الملياردير، لكن لا توجد أدلة دقيقة لهذه الافتراضات عند الاستخبارات الأمريكية. ووفقا للقناة، هذه الافتراضات الواردة في ملخص من صفحتين، في تقرير لأجهزة الاستخبارات الأمريكية.