اعتقال معلم أمريكي تحصن داخل حجرة دراسة وأطلق النار

قالت الشرطة إنها ألقت القبض على معلم في مدرسة ثانوية تحصن داخل أحد الفصول الدراسية، اليوم الأربعاء 28 فبراير/ شباط، ومنع الطلاب من الدخول وأطلق عيارا ناريا بعد أن حاول المدير فتح الباب عنوة.

© AP Photo/ Evan Vucci شاهد... طلاب يستلقون أمام البيت الأبيض بعد هجوم فلوريدا

ولم يصب أي طالب بأذى باستثناء فتاة تعرضت لإصابة طفيفة بالكاحل بينما كانت تهرول وسط حالة التوتر الناجمة عن الحادث الذي وقع في مدرسة دالتون الثانوية في دالتون بولاية جورجيا على بعد 145 كيلومترا من أتلانتا، بحسب "رويترز".

وقالت الشرطة في ردها على الأنباء التي أفادت بوقوع إطلاق نار في المدرسة إنها وجدت المعلم متحصنا داخل أحد الفصول.

وقال بروس فريزر المتحدث باسم شرطة دالتون للصحفيين في وقت لاحق إن الحادث بدأ عندما حاولت مجموعة من الطلاب دخول الفصل لكن المعلم منعهم وأغلق الباب.

وقال فريزر إنه عندما وصل مدير المدرسة وحاول فتح الباب بمفتاح تم سماع دوي طلق نار من داخل القاعة مما تسبب في إغلاق المدرسة وإبلاغ الشرطة.

ورفض فريزر القول إن كان يعتقد أن الحادث ناجم عن محاولة انتحار لكنه أضاف أن "هذا المعلم لم يرغب على الأرجح في إقحام طلاب في هذه الواقعة بأي حال من الأحوال".

وقال المتحدث باسم الشرطة إنه لم يتضح على الفور إن كان هناك أي طلاب في الفصل مع المعلم الذي كان مسلحا بمسدس على ما يبدو، وقالت السلطات إن المدرسة تضم نحو 2000 طالب وإنه يجرى نقلهم جميعا إلى مركز مؤتمرات قريب في دالتون.

يأتي الحادث بعد أسبوعين من إطلاق نار في مدرسة ثانوية في فلوريدا أسفر عن مقتل 17 مما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدعوة إلى تسليح المعلمين كوسيلة لحماية الطلاب.