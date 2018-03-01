استقالة جديدة في البيت الأبيض

قالت هوب هيكس مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض وأحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها استقالت من وظيفتها.

© REUTERS/ Kevin Lamarque ترامب يختبئ تحت مكتبه في البيت الأبيض بسبب مياه غازية

وأعلنت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض استقالة هوب هيكس، حسب رويترز.

وقالت ساندرز للصحفيين إن توقيت مغادرة هيكس ليس واضحا حتى الآن.

وأضافت أن الأمر لا علاقة له بشهادة هيكس أمام الكونغرس في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016.

وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب.

كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر، وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية، تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء حملة ترامب مع المسؤولين ورجال الأعمال الروس.

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على حملة الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.