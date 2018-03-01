ماكرون يزور قواته البرية لأول مرة منذ انتخابه رئيسا

يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس 1 مارس/ أذار، بزيارة هي الأولى له منذ انتخابه رئيسا للبلاد للقوات البرية المتمركزة في معسكرين شمال شرق البلاد.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy بوتين يبحث مع ماكرون وميركل الوضع في الغوطة الشرقية بسوريا

باريس — سبوتنيك . ومن المنتظر أن يصل ماكرون إلى معسكر "مورمولون" الواقع شمال شرق البلاد في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت غرينيتش برفقة كل من وزيرة الجيوش فلورانس بارلي ورئيس الأركان فرنسوا لوكوينتر.

ويتمركز في معسكر مورمولون، الذي تبلغ مساحته 10 آلاف هكتار، الفوج رقم 501، الذي يحتوي بشكل رئيسي على الدبابات والعربات المسلحة حيث من المتوقع، أن يلقي ماكرون نظرة على الأسلحة والمعدات.

بعدها يتجه ماكرون لمعسكر "سويب" الواقع شمال شرق البلاد حيث سيحضر تدريبات عسكرية يتم خلالها القصف بالدبابات وطائرات الهليكوبتر.

وتأتي زيارة ماكرون في إطار عُرف ينص على أن يقوم كل رئيس جمهورية بزيارة ثلاثة أجسام عسكرية قبل مرور سنة على انتخابه. وكان ماكرون، خلال الأشهر الماضية، قد زار قاعدة "جزيرة لونغ" حيث تتمركز الغواصات النووية وقاعدة "إيستر" الجوية.

وتأتي زيارة ماكرون للمعسكرين في ظل ظروف استثنائية وذلك بعد بضعة أسابيع على تحطم طائرتي هليكوبتر تابعتين للقوات البرية بحادث شرق البلاد أدى لمقتل خمسة جنود، وبعد أسبوع على مقتل جنديين في مالي نتيجة انفجار لغم أرضي بعربتهما.

ويهدف ماكرون من خلال زيارته لتعزيز علاقته مع الجيش، والتي شهدت توترا مع بداية حكمه نتيجة خلاف حول الميزانية أدى لاستقالة رئيس الأركان آنذاك الجنرال بيار دو فيلييه، في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وكان ماكرون قد حسّن علاقته مع الجيش بعد تعهده بتأمين مبلغ 295 مليار يورو لميزانية الدفاع بين عامي 2019 و2025 لكي تصل الميزانية لنسبة 2% من الدخل الناتج القومي المحلي مع حلول عام 2025.