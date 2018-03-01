الدفاع الروسية: سكان الغوطة يطالبون المنظمات الإنسانية السورية المساعدة للخروج من المنطقة

أعلن الناطق باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، أن سكان الغوطة الشرقية يتواصلون بشكل جماعي مع ممثلي المنظمات الإنسانية السورية للمساعدة للخروج من المنطقة التي استولى عليها المسلحون.

© Sputnik. Michael Klimentyev الدفاع الروسية ترسل للأمم المتحدة توضيحا حول عمليات الغوطة

دمشق — سبوتنيك. وقال اللواء: "وفق المعلومات الواردة، فقد ازداد خلال الـ24 الساعة الماضية عدد الطلبات المقدمة من سكان الغوطة الشرقية إلى المدافعين عن حقوق الإنسان، للمساعدة في الخروج من الأراضي الخاضعة لسيطرة المسلحين".

وتضطر وحدات الجيش العربي السوري التي بدأت العمليات العسكرية ضد إرهابيي جبهة النصرة والمسلحين الموالين لها في منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، إلى خرق الاستحكامات التي أقامها الإرهابيون.

وتشتمل الاستحكامات التي أنشأها الإرهابيون في الغوطة الشرقية على عوائق مائية عميقة يصعب اجتيازها وهو ما يجعل عملية الغوطة الشرقية عملية عسكرية متميزة تضاهي في تعقيدها عمليات الحرب العالمية الثانية.