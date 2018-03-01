مجلس الأمن الروسي: دمشق تعثر باستمرار على مواد سامة في المناطق المحررة من الإرهابيين

وأكد مساعد سكرتير مجلس الأمن الروسي لشؤون الأمن الدولي، أنه مع الأخذ بالاعتبار ما حدث في خان شيخون، العام الماضي، وما تبعه من قصف الولايات المتحدة الأمريكية للقاعدة الجوية السورية "الشعيرات"، فإنهم في مجلس الأمن الروسي يعتقدون أن استخدام المواد السامة يمكن أن يكون من قبل المعارضة المسلحة من لإثارة ضربات جديدة من قبل أمريكا وحلفائها ضد مواقع الجيش السوري، وهذا منطقي جدا.
وفي وقت سابق، أفيد بأن لجنة دولية مستقلة للتحقيق بالجرائم في سوريا، تقوم بالتحقق من تقارير حول احتمال استخدام الكلور السام في الغوطة الشرقية وإدلب.
وبدأت التقارير عن وقوع هجمات كيميائية جديدة في سوريا بالظهور وسط مشاورات دولية حول ضرورة التحقيق في هذه الجرائم.
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