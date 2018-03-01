الأمير ويليام يزور فلسطين والأردن وإسرائيل في العام الجاري

أعلن قصر كنسينغتون، اليوم الخميس، أن صاحب السمو الملكي، الأمير ويليام دوق كامبريدج، سيزور الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في وقت لاحق من هذا العام، بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

© REUTERS/ HANNAH MCKAY استقبال حار للأمير وليام وزوجته كيت وسط صقيع النرويج

القدس — سبوتنيك. وفي بيان صدر عن القنصلية البريطانية العامة في القدس اليوم، وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "ستعزز هذه الزيارة العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين الشعبين البريطاني والفلسطيني".

وأضاف البيان: "الزيارة المرتقبة ستنقسم إلى ثلاث مراحل للمنطقة، حيث ستشمل زياراته إسرائيل والمملكة الأردنية".

وأكد البيان على أن "يحرص دوق كامبريدج، الذي هو التالي ليرث العرش البريطاني بعد والده، على القيام بزيارات منتظمة لشركاء المملكة المتحدة في جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز روابط الصداقة والتي تعتبر مهمة لعلاقات المملكة المتحدة مع هذه الدول المختلفة".

وتعليقاً على هذا الإعلان، قال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول: "تسعدني جداً استجابة الأمير وليام لدعوة الرئيس الفلسطيني لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة هذا الصيف". وأضاف: "حيث ستكون هذه الزيارة فرصة مميزة ومهمة لصاحب السمو الملكي للقاء الشعب الفلسطيني والاطلاع على واقع الحياة في الأرض المقدسة. أنا أعلم أنه يتطلع إلى الزيارة بشكل كبير".

من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان له: "نرحب بإعلان الأمير ويليام عن زيارته إلى إسرائيل، فهي عبارة عن زيارة تاريخية وأولى من نوعها، حيث سيتم استقباله هنا بكل ترحاب وحفاوة".

وأضاف نتنياهو: "لقد أوعزت للمدير العام لوزارة الخارجية بتركيز العمل على الاستعداد للزيارة بغية ضمان نجاحها".