الأمم المتحدة تكشف جنسية قتلى قوات حفظ السلام في مالي

أعلنت الأمم المتحدة أن أربعة من أفراد قوات حفظ السلام قتلوا في انفجار قنبلة على طريق في وسط مالي، أمس الأربعاء، كانوا من بنغلاديش، وكذلك أربعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة في الانفجار.

© AFP 2018/ Pacome PABANDJ مقتل 6 موظفين إغاثة تابعين لليونيسيف في أفريقيا الوسطى

ووفقا لما نقله موقع "رويترز"، وقع الانفجار في منطقة موبتي بوسط مالي ، حيث تصاعدت هجمات يشنها متشددون في الأشهر الأخيرة، رغم أن مسؤولي الأمم المتحدة لم يوضحوا من المسؤول عن الانفجار.

وقتل ستة من جنود مالي في مكان قريب في اليوم السابق عندما اصطدمت مركبتهم بلغم أرضي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "الأمين العام يقدم تعازيه لحكومتي بنغلاديش ومالي وخالص مواساته لأسر وأحباء الضحايا".

يذكر أن بنغلايدش هي ثاني أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام بنحو سبعة آلاف جندي يشاركون في مهمات في مختلف أرجاء العالم.