وكالة مخابرات: الملكة إليزابيث تعرضت لمحاولة اغتيال في 1981

تعرضت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، في عام 1981، لمحاولة اغتيال عندما كانت في زيارة إلى مدينة "دوندين" الجنوبية في نيوزيلندا، وذلك بحسب ما كشفت وكالة المخابرات النيوزيلندية.

© AP Photo/ Martin Cleaver ملكة بريطانيا غاضبة من مذكرات تتحدث عن أمورها الخاصة

وأكدت وكالة المخابرات، اليوم الخميس للمرة الأولى، أن مراهقا حاول اغتيال الملكة في عام 1981.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن وثائق، نشرها جهاز المخابرات في نيوزيلندا، أظهرت أن كريستوفر لويس الذي كان عمره 17 عاما حينذاك أطلق الرصاص باتجاه الملكة وهي تخرج من سيارتها في طريقها إلى معرض علمي يوم 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاء في مذكرة رفعت عنها السرية، أخيرا: "كانت نية لويس في الأصل اغتيال الملكة غير أنه لم يحظ بموقع ملائم لإطلاق النار منه ولم تكن لديه بندقية عالية القوة تغطي المدى إلى الهدف".

ولم توجه إلى لويس تهمة الشروع في القتل أو الخيانة، الأمر الذي عزز مزاعم بأنه تم التهوين من شأن الحادث لمنع الحرج. ووصفت الوثائق لويس بأنه "مختل بشدة".

وكانت التهمة التي وجهت إليه هي حيازة سلاح ناري دون سند قانوني واستخدامه.