الجيش التركي يرسل دعما عسكريا إلى ولاية سينوب شمالي البلاد

أرسل الجيش التركي دعما عسكريا إلى ولاية سينوب، الواقعة أقصى شمال تركيا من جهة البحر الأسود.

© REUTERS/ KHALIL ASHAWI الجيش التركي يعلن فقد اثنين من جنوده بسبب فيضان نهر الفرات

أنطاكيا- سبوتنيك. ذكرت وكالة "دوغان" التركية، اليوم الخميس 1 مارس/ آذار، أن عددا كبيرا من الشاحنات المحملة بالصواريخ والأسلحة الثقيلة تتجه منذ 4 أيام إلى ولاية سينوب عبر ولاية كاستامونو شمالي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الشاحنات قد انطلقت من المقرات العسكرية في العاصمة أنقرة باتجاه سينوب.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها "ترسل الأسلحة إلى سينوب لاستخدامها في المناورات العسكرية الجارية فيها".

وكان قد وقع، أمس الأربعاء، انفجار في سفينة شحن بمنطقة ميناء سينوب أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر بجروح، وفقا لوسائل إعلام تركية.