أعلن مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا للشؤون الإنسانية، يان ايغلاند، اليوم الخميس، أن الأمم المتحدة مستعدة وراغبة بالوصول إلى الرقة لتقييم الوضع على الأرض، وتتطلع لمساعدة روسيا في الحصول على إذن من دمشق للوصول إلى الرقة.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin الأمم المتحدة: 45 شاحنة مساعدات مستعدة لدخول الغوطة الشرقية

سبوتنيك. وقال ايغلاند للصحفيين: "مستعدون وراغبون بالذهاب إلى الرقة. علينا الحصول على أذن من الحكومة وتقييم الوضع الأمني داخل المدينة. أعتقد أن الحكومة بمساعدة روسيا ستعطينا إذنا ونستطيع الوصول إلى الرقة".

ووفقاً له، الوضع في الرقة سيء جداً. فمنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2017 سجلت الأمم المتحدة 637 إصابة بسبب تفجيرات، و125 حالة وفاة. ويُرصد في الرقة كل أسبوع من 20 حتى 25 مصابا بالقذائف والذخائر غير المنفجرة.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد دعا في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أثناء حديثه خلال أعمال الدورة الـ37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف لإرسال بعثة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وفي أسرع وقت، لتقييم الأوضاع في الرقة السورية، التي قصفها التحالف وتركها لمشيئة لقدر، مع أراضيها المزروعة بالألغام وبنيتها التحتية المدمرة بالكامل".

وسبق لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن أعلن بأن بلاده تقترح تشكيل لجنة أممية لتقييم الوضع في مدينة الرقة السورية "تكون قادرة على معاينة وتقييم ما يحدث على أرض الواقع في الرقة، التي للأسف لا يسمح حتى الآن، للمنظمات الإنسانية أو وسائل الإعلام بالوصول إليها".