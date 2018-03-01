شويغو: الدرع الصاروخية الأمريكية في بولندا ورومانيا وألاسكا ما هي إلا "مظلة مثقوبة"

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الخميس، أن عناصر نظام الدرع الصاروخية الأمريكية الذي يتم إنشاؤه في بولندا ورومانيا وألاسكا ويخطط لنشره في كوريا الجنوبية واليابان ما هو إلا "مظلة مثقوبة".

موسكو — سبوتنيك. وقال شويغو، للصحفيين تعليقا على رسالة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الجمعية الفدرالية:" ما يتم إنشاؤه اليوم في بولندا ورومانيا، يتم إنشاؤه في ألاسكا ومن المفترض أن يتم نشره في كوريا الجنوبية واليابان، هذه "مظلة" للدفاع الصاروخي، اتضح إنها "مثقوبة". ولا أدري، لماذا كل هذه الأموال للحصول على هذه "المظلة".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد وجه رسالة سنوية للجمعية الفدرالية، ووفقا للدستور الروسي، فإن رئيس البلاد، يوجه سنوياً رسالة إلى الجمعية الاتحادية، حول الوضع في البلاد والتوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية. ويعد هذا الخطاب وثيقة سياسية وقانونية تعبر عن رؤية التوجهات الاستراتيجية لتطوير روسيا في المستقبل القريب. ويشمل الخطاب، الوضع الاقتصادي والفكري والسياسي، وكذلك مقترحات محددة للعمل التشريعي لمجلسي الدوما والاتحاد.