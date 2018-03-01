البنتاغون: مستعدون للدفاع عن دولتنا ضد الصواريخ الروسية الجديدة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن واشنطن مستعدة للدفاع عن نفسها بعد تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الصواريخ الروسية الجديدة.

وأضافت: "نحن لا نستغرب من تصريحات بوتين"، مضيفة: "بإمكان الأمريكيين أن يكونوا على يقين تام، نحن واثقون من أننا مستعدون للدفاع عن دولتنا مهما حدث".

وأعلن بوتين، خلال رسالته السنوية أمام الجمعية الفيدرالية، اليوم الخميس، عن اعتماد القوات المسلحة الروسية أكثر من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية منذ عام 2012.

وقال بوتين إن تجهيز القوات المسلحة الروسية بالأسلحة الحديثة ازداد 3.7 مرات. إذ تم اعتماد أكثر من 300 نموذج جديد من المعدات العسكرية، بينها 80 صاروخا بالستيا جديدا و102 صاروخ بالستي للغواصات و3 غواصات استراتيجية من مشروع "بوري".

وأضاف بوتين أن روسيا تصنع منظومات أسلحة استراتيجية غير بالستية، تعجز منظومات الدفاع الجوي عن اعتراضها.