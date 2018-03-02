في أول جولة أفريقية... تيلرسون يزو 5 دول بينها إثيوبيا

© AP Photo/ Ebrahim Noroozi مستشار خامنئي: زيارة تيلرسون ناجمة عن هزائم عسكرية أمريكية في الدول الإسلامية

ذكرت ذلك وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان لها، مساء أمس الخميس 1 مارس / آذار، مشيرة إلى أن تيلرسون سيزور كل من تشاد، وجيبوتي، وإثيوبيا ، وكينيا، ونيجيريا، الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها أول جولة أفريقية يقوم بها منذ تولى منصبه، بحسب وكالة "رويترز".

وأوضح البيان أن تيلرسون يعتزم مناقشة سبل مكافحة الإرهاب وتحسين الأمنن وتعزيز التجارة والاستثمار الذي يعود بالفائدة على جميع الأطراف.

ولفتت "رويترز" إلى أن برنامج الزيارة يتضمن أيضا لقاء مع قيادة مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.



