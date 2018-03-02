أمريكا تقر صفقة محتملة لبيع صواريخ مضادة للدبابات إلى أوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في ديسمبر/كانون الأول إن الأسلحة ستستخدم في حماية الجنود والمدنيين الأوكرانيين، لكن روسيا قالت إن القرار الأمريكي سيشجع من يدعمون الصراع في أوكرانيا على استخدام القوة.
وذكرت البنتاغون في بيان، أمس الخميس، أن الصفقة المقترحة لن تغير التوازن العسكري في المنطقة، وقالت:
منظومة جافلين ستساعد أوكرانيا على بناء قدراتها الدفاعية الطويلة المدى للمساعدة في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وجاء في بيان البنتاغون أن الحكومة الأوكرانية طلبت شراء 210 من صواريخ جافلين و37 وحدة إطلاق جافين، وأضاف البيان أن المتعاقد الرئيسي سيكون مشروع مشترك بين رايثيون ولوكهيد مارتن.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)