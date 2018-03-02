الخارجية الروسية: لافروف يبحث مع نظيره الإيراني التحضير لقمة بحر قزوين

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الوضع في الشرق الأوسط والتحضير لقمة بحر قزوين الخامسة.

© REUTERS/ BRENDAN MCDERMID إيران تشكر روسيا على تصرفها "العقلاني" في مجلس الأمن

وقالت الوزارة في بيان: "بحث الوزيران قضايا التعاون الثنائي وتبادلا الآراء حيال عدد من الشؤون الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في الشرق الاوسط والتحضير للقمة الخامسة لبحر قزوين".