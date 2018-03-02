الصين تحذر تايوان من مواجهة متاعب بسبب مواصلة علاقاتها مع أمريكا

حذرت الصين، اليوم الجمعة، وبشكل علني تايبيه من مواجهة مشاكل في المستقبل في حال واصلت اعتمادها على الدعم الأجنبي، وذلك بعد موافقة الولايات المتحدة على مشروع قرار يقضي بتعزيز علاقاتها مع تايبيه.

© REUTERS/ Stephanie Keith بكين تؤكد التزامها بالعقوبات الدولية على كوريا الشمالية في 2018

سبوتنيك. وأوردت وكالة شينخوا ما صرحت به الناطقة الرسمية باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني آن فانشان: "نريد أن نؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد موافقتها على عدد من القوانين تجاه تايوان، خرقت بذلك وبشكل خطير المبادئ التي تعتمد عليها البيانات الصينية — الأمريكية الثلاثة. وفي هذا الصدد نعرب عن احتجاجنا الشديد. كذلك نريد أن ننبه الجانب التايواني بكل جدية: لا تعتمدوا على الدعم الأجنبي، وإلا فإنكم قد تواجهوا متاعب".

يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي كان قد وافق قبل ذلك، على مشروع قانون يدعو لتعزيز العلاقات مع تايوان وتسهيل الإجراءات الخاصة بتحقيق الاتصالات بين المسؤولين الأمريكيين وإدارة تايوان. وبموجب هذا القانون منح المسؤولون الأمريكيون حق زيارة هذه الجزيرة وإجراء لقاءات مع ممثلي إدارة تايوان بحرية تامة. كما تقضي الوثيقة بأنه من حق ممثلي إدارة تايوان أيضا، القيام بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية للقاء مع المسؤولين الأمريكيين.