قاديروف يقترح تسمية أحدث صاروخ روسي "تدمر"

اقترح الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف تسمية أحدث صاروخ مجنح روسي بـ"تدمر" تكريما لأولئك الذين "ضحوا بأنفسهم في سبيل محاربة الشر" في سوريا.

© Sputnik. Grigoriy Sisoev روسيا توجه دعوة للمواطنين الأمريكيين بشأن أسلحتها الجديدة (صور+فيديو)

سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي، سابقا، أثناء إلقاء كلمته أمام الجمعية الفيدرالية، إنه لم يتم اعتماد تسمية جديدة للأسلحة الاستراتيجية ويمكنكم إرسال مقتراحاتكم بشأن التسمية على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الروسية.

وتضمنت هذه الأسلحة، سلاح ليزر، غواصة ذاتية القيادة وصاروخا مجنحا متطورا، والأخير يتميز بأن له محرك نووي يتخطى حاجز المسافة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في خطابه: "هذا الصاروخ ليس له مثيل في العالم أبدا، ربما يخترعون مستقبلا ما يشبهه، لكن شبابنا سيخترعون بحلول ذلك الوقت شيئا آخر يختلف عنه مبدئيا".