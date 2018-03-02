واشنطن تناضل من أجل السيطرة على الشرق السوري

يُذكر أن المجموعة تضم السفينة الضخمة "يو إس إس أيو جيما" وسفينتي الإنزال "يو إس إس نيويورك" و"يو إس إس أوك هيل"، وسفينة المساندة "يو إس إس ويليام مكلين".

© AP Photo/ US NAVY أمريكا: تجهيز "توماهوك" لضرب سوريا

وتستطيع سفينة "يو إس إس أيو جيما" أن تحمل نحو 2000 جندي و30 مروحية و8 طائرات مقاتلة. وتتسع سفينتا "يو إس إس نيويورك" و"يو إس إس أوك هيل" لـ1100 فرد من مشاة البحرية.

ويشار إلى أن دخول هذه السفن الحربية الأمريكية إلى البحر المتوسط يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لبدء العملية العسكرية البرية في الشرق الأوسط وتحديدا في سوريا.

وأشارت جريدة "أوترو" الروسية إلى أن واشنطن أبدت عزمها على النضال من أجل السيطرة على الشرق السوري الغني بالنفط، حين أغار طيرانها على قوات موالية للحكومة السورية في دير الزور.

كما أكدت تلك الغارة نية واشنطن مواصلة دعمها للمعارضة المسلحة السورية.