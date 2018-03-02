ماكرون: سنرد بقوة إذا أدت الأسلحة الكيماوية إلى قتل مدنيين في سوريا

وذكر بيان الإليزيه أن ماكرون وترامب اتفقا على التعاون لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2401 بشأن سوريا، وتطبيق وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات، وعمليات إجلاء المرضى والجرحى، وأن تمارس روسيا أقصى ضغط على دمشق للالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.
وطالبت فرنسا، في فبراير / شباط الماضي، بإنشاء آلية لمراقبة تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 2401 لوقف الأعمال القتالية في سوريا، وقال مندوبها لدى الأمم المتحدة فرانسو ديلاتر إن بلاده ترى ضرورة إنشاء آلية لرصد تفعيل قرار الأمم المتحدة، وضمان تطبيق جميع الأطراف له، مشيرا إلى أن الوضع في الغوطة الشرقية مأساوي، وأنه لم يتم تقديم مساعدات طبية طارئة.
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